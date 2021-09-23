隨著各國陸續放寬旅遊限制，阿聯酋航空持續強化全球運能、擴展航線，並啟動全球招募計畫，未來六個月內將招募3000名客艙機組人員、500名機場服務人員，前往阿聯酋航空的轉運樞紐中心 – 杜拜 – 任職。

目前阿聯酋航空已恢復全球近九成航線，飛往超過120個城市，並預計於年底恢復七成機隊運能。

阿聯酋航空表示，此次全球招募計畫提供職缺，為常駐杜拜及需要第一線面對旅客的人員，希望個性和善、充滿活力有服務熱忱的人才加入。

因應全球各國邊境陸續鬆綁，帶來持續增長的航班需求，阿聯酋航空陸續召回在去年受疫情減班影響而停工的飛行員、客艙機組人員和其他營運相關人員。

作為全球最具活力的城市之一，杜拜憑藉政府強有力的領導，迅速於阿拉伯聯合大公國境內實施疫苗施打計畫，制定明確的防疫規定與機制，並透過各公家機關與企業的緊密合作，迅速並安全地於2020年7月解封，重啟商務與觀光旅遊。