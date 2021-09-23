美、英、澳組成AUKUS戰略聯盟，導致法國潛艦大單被棄單，面對巴黎盛怒，英國首相強生（Boris Johnson）22日請求法國「自我克制」，還要求法國人「饒了我吧」。

美國、英國與澳洲組成AUKUS戰略聯盟，導致法國的潛艦大單被棄單，面對巴黎盛怒，英國首相強生（Boris Johnson）似乎受夠了，昨（22）日特別參雜法文請求法國「自我克制」，還要求法國人「饒了我吧」，強調三國聯盟並不是要排除他國，不過這一席妙語如珠反而更激怒法國。

法國24（France 24）英文台報導，目前在華府訪問的強生昨日不甩法國怒火，接受媒體訪問時英、法文交雜表示：「我只是覺得，現在是我們的一些最親愛的國際友人『自我克制』（prenez un grip）的時候了」，他還補充，「『饒了我吧』（donnez-moi un break），因為從根本來看，這是向全球安全邁出一大步。」

強生強調，AUKUS並不是要排除其他人，也不是要與中國大陸敵對，只是加強3國之間的連結及友誼。

不過強生的妙語如珠可能只會進一步激化巴黎的怒火。路透社引述一名法國外交消息人士指出，強生在英國脫歐後喊出的「全球化英國」（Global Britain）口號看來是要將英國投射到世界各地，「同時間邊緣化歐洲」，「我們無法接受這一點。」

官員指出，英國在AUKUS聯盟中扮演的角色似乎比原先預想的還要大。美英澳三國結盟是在6月於英國舉行的七大工業國集團（G7）高峰會期間秘密成形。

澳洲終止與法國價值達660億美元的柴電潛艦大單後，巴黎上周召回駐美及駐澳洲大使，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）譏諷倫敦在整起事件中像個「電燈泡」（third wheel），還是個投機主義者。

澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）22日接受法國24英文台專訪時，痛批澳洲總理莫里森（Scott Morrison）處理這次潛艦交易的方式，「我們應該適當地知會法國，重新安排替代核動力潛艦計畫的標案；第三，只有3個國家能建造這些－法國、英國、和美國，應該是他們彼此競爭投標。」