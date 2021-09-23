美國20日宣布，從11月起解除旅遊禁令，但外籍旅客須出示莫德納、BNT或嬌生疫苗等三款疫苗的完整接種證明才可入境，已打高端的綠委高嘉瑜為此22日在立院提出質疑，打高端的民眾可能無法出國、怎解決？衛福部長陳時中則表示「世界不是只有美國」。對此，國民黨台北市議員游淑慧直言，更可怕的還在未來，如果其他國家也採用美國標準，那要怎麼辦？

游淑慧先前針對外媒報導美國宣布的上述旅遊新規定，曾發文質疑高端屆時能獲得美方認證嗎，否則打高端者恐無法赴美？她昨（22日）再度在臉書發文表示，陳時中當天面對記者的相關詢問時，「自我解讀」美方兩劑疫苗入境的新政策，是針對部分國家，台灣不受影響，而部長定調後，1450也就開始蹦蹦跳，譏笑她不懂英文，錯誤解讀。

游淑慧稱，自己原本想PO出路透社、CNN等外媒報導，後來想想反正11月就知道了，自己也希望衛福部能為台灣民眾爭取到不受新政策影響。

游淑慧直言，自己從來沒想過，她的英文閱讀會比一個部長好，但她知道「不是」陳時中看不懂美方的意思，而是陳不想面對，所以自欺欺人；游強調，11月就知道了，高端跟美國疫苗，到底是同父異母？還是攀親帶故？「面對吧、誠實吧、解決吧！我也希望施打高端民眾的權益不要因此受損」。

另外，對於陳時中昨在立院面對相關質詢時，竟稱「世界也不是只有美國」，游淑慧擔憂，所以更可怕還在未來，將來其他各國如果也採取跟美國同樣的旅遊標準，她要問，「陳時中要怎麼辦」？