國泰金(2882)及國泰世華銀行去年率先推出「環球貿易共享區塊鏈」，運用共同打造的區塊鏈技術，推動企業金融資料交換的金融同業平台，以防範企業跨銀行重複融資並強化風險控管，已正式獲得金管會銀行局核准試辦，為金融業首例。由國泰世華推動的「環球貿易共享區塊鏈」聯盟成員已增加至8家，航運雙雄陽明、長榮與多家業者也都加入，可望能豐富平台資料。

根據財政部統計，台灣今年前8月的出口貿易突破2,800億美元，年增率超過30％，隨著全球主要國家疫苗覆蓋率提升，民眾生活進入新常態，全球經濟復甦態勢更為明顯。國泰世華銀行看好國際貿易、供應鏈金融及企業融資成長潛力，推出「環球貿易共享區塊鏈」，將區塊鏈運用於現行進出口貿易融資的傳統作業場景，大幅減少銀行作業人員審核文件的往返耗時，並能在保護交易隱私的前提下，針對各聯盟銀行傳送的交易資訊進行比對驗證，提高資訊的可信度，降低企業重覆融資風險，強化跨銀行的風險控管能力。

本次藉由「環球貿易共享區塊鏈」的試辦服務，企業用戶更可透過聯盟平台的資訊分享，免去繁複的文件提供作業，並可加速提單與撥款的時程，降低企業人力成本，若配合金融同業企業網路銀行等自動化服務，更可提升企業資金運用效率。

「環球貿易共享區塊鏈」為台灣首創以區塊鏈推動企業金融資料交換的金融同業平台，聯盟成員包含國泰世華銀行在內共有8家－上海商銀、國泰世華、台中銀行、新光銀行、陽信銀行、遠東商銀、元大銀行、永豐銀行；此外，國內兩大航運商陽明、長榮都已加入，介接貨運提單資訊至「環球貿易共享區塊鏈」上，讓平台資料樣態更為豐富，聯盟目前正與海空運承攬業者鑫享科技、物流供應鏈管理平台天脈科技，以及電子提單系統商Bolero洽談中。

「環球貿易共享區塊鏈平台」區塊鏈底層架構採用資料隱蔽性高的「超級帳本（Hyperledger Fabric）」，並透過安全雜湊演算法（SHA256）不可逆加密方式，讓各金融機構可以在安全無虞情況下，於鏈上驗證供應商所提供的交易文件（如：發票、訂購單）及由航運業者所提供之貨運文件（如：海空運提單、報關單），減少人工照會錯誤，提高作業效率。