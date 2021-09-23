學生井然有序的進入活動中心，醫護人員將每瓶BNT疫苗分抽成6支針劑，依序幫學生注射疫苗。(吳建輝攝)

王惠美感謝學校、醫療團隊的用心規劃，現場還有救護車待命，還有從旁協助的醫師公會、在地醫療院所、一線的醫護人員等，讓我們一起提升孩子的防護力，讓學生安心就學。(吳建輝攝)

王惠美也提醒學生，打完不是「無敵鐵金剛」，病毒仍無所不在，口罩仍要戴好戴滿，保護自己也保護家人，接下來幾天若有發生不適，就應該要盡速就醫觀察。(吳建輝攝)

彰化縣12至17歲學生符合施打BNT疫苗的學生有6萬1818人，其中同意施打的有5萬9345人，施打率約96％，23日開打首日，學生難掩興奮神情，彰化縣長王惠美一早也到學校視察接種情形，貼心提醒同學要多喝水，有任何不適要立即向醫護反映。

彰化縣長王惠美一早到田中高中視察學生注射BNT疫苗情況，學生井然有序的進入活動中心，醫護人員將每瓶BNT疫苗分抽成6支針劑，依序幫學生注射疫苗，有學生注射後感到疼痛，下意識的想去搓揉注射部位，醫護見狀也連忙提醒千萬別揉，不然可能讓局部紅腫更厲害。

洪姓同學表示，開始傳出BNT疫苗的相關副作用，但他沒有擔心太多，有疫苗注射就好了，陳姓同學也說，打下去完全沒感覺，但接下來會不會開始出現副作用也不知道，但他已經準備好對抗副作用，真的不行才會請疫苗假在家休息。

王惠美表示，打完不是「無敵鐵金剛」，病毒仍無所不在，口罩仍要戴好戴滿，保護自己也保護家人，接下來幾天若有發生不適，就應該要盡速就醫觀察，另外也要避免劇烈運動，學校也已經調整將近兩周的體育課改成室內課，讓所有學生好好休息。

王惠美說，彰化有超過6萬學生都要施打BNT疫苗，今天包括田中高中、國中、大慶商工、員林農工等共4所學校施打疫苗，由於學生注射跟過去成人快打站作業不同，BNT也不同於其他三種必須先稀釋再抽取劑量，醫護也都還在熟悉流程，讓施打過程更順暢，會盡快完成所有學生施打。

王惠美強調，從23日開始到10月8日為期2周時間，會打完縣內12歲以上符合校園施打的學生，讓所有學生都能產生保護力，也感謝學校、醫療團隊的用心規劃，現場還有救護車待命，還有從旁協助的醫師公會、在地醫療院所、一線的醫護人員等，讓我們一起提升孩子的防護力，讓學生安心就學。