去年冬天冷到民眾瘋搶暖暖包，好巿多曾創下貨一上架1分鐘搶光的盛況。今年才剛入秋，白天還是有30多度的高溫，但好市多貨架一擺出暖暖包，竟有網友二話不說直接搬10盒回家，貼文一出許多網友表示必囤，但也有一派人馬不以為然，意外引起網友論戰。

一名網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他逛內湖好市多時，發現冬天禦寒神物「日本小白兔貼式暖暖包」重出江湖，一盒40入賣399元，立刻超前部署搶了10盒回家，並開玩笑表示「小弟用量很大，一年四季都在用」。

貼文一出立刻引起網友熱烈討論，許多網友表示「經期來很好用耶！可以貼在肚子上，這個我必囤」、「可以搶了」、「這真的好用」、「我超愛用的」、「要不要先囤貨」、「想要24小時的….經痛很需要」。

但也有許多網友持相反意見，「台灣是有多冷啊？」、「這個放太久會硬掉，我買過小白兔，放了一年變小石兔，全不能用」、「黏貼式的不想買」、「搶這幹麻？用暖爐不是更好」、「去年藥局買10包，只用了兩包」。