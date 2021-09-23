芳苑紅樹林海空步道。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑海牛。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

王功燈塔。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化濱海夕照。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府為配合中央防疫政策，今天宣布「2021國際海牛文化節」及「國慶慶祝活動暨踩街歡樂嘉年華會」都要暫停了，縣長王惠美縣長表示，防疫優先，也歡迎大家避開人潮，來彰化芳苑戶外體驗濕地紅樹林海空步道觀賞紅樹林生態、王功夕照及體驗獨一無二的海牛採蚵文化。

繼昨天宣布「2021彰化縣媽祖祈福文化節」暫停辦理後，今天縣府再宣布彰化縣年度經典活動，國際海牛文化節及國慶慶祝活動暨踩街歡樂嘉年華會都要暫停，因為中央流行疫情指揮中心公布，仍維持全國二級警戒至110年10月4日，室外300人的活動限制，縣府評估，面對難以掌控參與遊客的健康資訊、活動範圍，且國慶踩街活動人數眾多，故取消兩場活動。

今年彰化媽祖祈福文化節由王功福海宮擔任爐主，原訂於10月8日至11日在王功福海宮、王功漁港、王功美食街登場停辦，縣長王惠美、王功福海宮主委洪福義暨管理委員會昨天已向媽祖焚香稟告。