演藝圈情侶檔金剛（李信樵）和小嫻（黃瑜嫻）近日發展雞翅副業，金剛看準網路商機，在臉書宣布投入宅配市場，不過，有網友日前則留言「一隻40元」，意外掀起價格風波，金剛和小嫻事後開直播揭露背後辛酸，講到辛苦的地方還不禁紅了眼眶，而事隔數日後，該網友今（23日）凌晨則現身解釋「我沒有寫你賣貴，我只想確定，想要訂多少隻，沒有想到被寫買不起就不要買」，對此，金剛也大器回應了。

金剛和小嫻日前在中秋連假現身墾丁大街擺攤賣雞翅，小倆口一現身就吸引民眾排隊等著購買，人氣很夯，同時，金剛也在臉書宣布投入宅配市場，不過，有網友日前則留言「一隻40元」，對此，金剛大方按讚並表示：「設備，人力，軟體硬體，食材都是真材實料，這些都沒有認真算進去，所以不能這樣算喔」。

沒想到這段對話卻意外掀起雞翅價格風波，金剛和小嫻還為此開直播、揭露煮雞翅的背後辛酸，兩人講到辛苦的地方還不禁紅了眼眶，而事隔數日後，該網友今凌晨則現身解釋「我沒有寫你賣貴，我只想確定，想要訂多少隻，沒有想到被寫買不起就不要買」，網友表示自己也是廚師、知道熬煮很累「我也知道人力、時間、食材都要算」，並強調：「我想請你們看清楚寫（一隻40），沒有寫你們賣很貴，不要想太多。」

金剛回應網友。（圖／取材自金剛（李信樵）臉書）

對此，金剛也大方說：「可能我們都誤會彼此了，因為先看到別的酸民留言，然後再看到您寫出一包200一隻40的時候，當下會覺得真的不能這樣算」，金剛表示，這些都是心血，所以才想要解釋清楚，金剛也強調，他沒有想太多，只是說話還是要說清楚，最後並貼上哭笑不得的貼圖，而金剛的大器回應也獲得網友瘋狂按讚。