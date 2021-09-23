今年4月間吳姓男子造假捐款後偕父母道歉。（廖素慧攝）

今年4月間台鐵408次太魯閣號出軌造成台鐵半世紀以來死傷最慘重的慘劇，吳姓網紅冒充星宇航空空服員，佯稱捐款百餘萬元，後來公開道歉，嘉義地檢署依涉犯偽造私文書罪，予以緩起訴處分1年，向公庫支付1萬元。

檢方指出，21歲吳姓男子並非星宇航空空服員，也未實際捐款150萬元給台灣關愛基金會，卻冒用星宇航空空服員，於4月4日在嘉義市住處，從網路下載台灣關愛基金會捐款收據範本，填寫捐款金額150萬元及日期110年4月3日等資料，並將這份資料PO於IG社群媒體。

檢方認為吳姓網紅偽造捐款收據，且PO於社群媒體的舉動，使人誤認他確有捐款給台灣關愛基金會，涉犯刑法第216條、210條行使偽造私文書罪嫌。

檢方考量吳姓網紅年紀輕，犯後自白犯行，深表悔意，態度良好，星宇航空也不再追究，予以緩起訴處分1年，並應於緩起訴處分確定後6個月內，向公庫繳納1萬元。

台鐵408次太魯閣號今年4月2日出軌，造成50人罹難、百餘人輕重傷的慘劇，吳姓網紅在社 群媒體PO出假捐款的收據，引起網友熱議、批評，星宇航空也一度擬提告，吳父曾當選嘉義市某里里長，其阿嬤也連任多屆里長，吳父後來陪吳男出面道歉，才平息風波。

網紅星宇航空太魯閣號出軌台鐵