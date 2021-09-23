隨著網路直播平台的興起，不少明星藝人也紛紛轉戰直播界，當起叫賣直播主，也為自己多一份收入。不過，並不是所有藝人在轉行時都得到大家的支持，女星鍾欣怡近日便在FB粉絲團上分享這5年來的心路歷程，許多演藝圈好友甚至抱著看好戲的心態等著她放棄，但她不僅越做越好，月收入更突破百萬，讓所有人全閉嘴。

鍾欣怡今（23）日在FB粉絲團上PO文表示，「五年前，我自己都沒想到有今天！2016，我印象最深的一句話，應該就是前輩對我說的那句”直播是給走投無路的人在弄的”」，文中坦言自己加入直播圈時並沒有人在做直播，只有一群年輕辣妹穿著清涼的服裝跳舞求抖內，因此當她決定轉行成為「直播主」後，許多演藝圈的朋友都會抱持著看好戲的心態，看她出糗、看衰她，但她卻成功抵抗周圍親友們的酸言酸語，甚至直播一場就創下上百萬的驚人業績。

如今鍾欣怡也在9月初推出自創食品電商品牌「欣欣牌」，沒想到開張當天就創下單日200萬的超狂業績，讓她相當自豪的表示「這個世代想要闖出點成績，就必須得走一條備受質疑的路，最後的成績、自然會替妳說話，謝謝過去那些的瞧不起，只要是苦過來撐過來的，這份快樂與成就就會是滿滿的」。

網友看到後也紛紛大讚「真心覺得你超棒的，做自己喜歡的事情，無畏懼任何人的眼光，未知的自己開創嶄新的未來」、「妳超級適合做直播的，說話非常有說服力。還有看妳跟大乖的互動非常的有默契又甜蜜，繼續加油」、「欣怡好棒，做事情就是要看遠一點」引起熱烈討論。