有移工近日向民代陳情表示，自己要求轉職，卻被仲介要求贖身費。綠委林楚茵、洪申翰、賴品妤今日於立院召開記者會表示，勞動部應正視買工費問題，否則豈成了形成變相的奴隸交易，台灣要避免成「奴工之島」。

林楚茵指出，近日接獲印尼移工陳情「有（原）仲介跟我要2萬5，為了轉職，最後仍得答應付錢。」還有越南移工拿不到聘僱文件，還被原仲介嗆「拿1萬元來才給文件。」台灣現在面臨缺工現象，很多公司為搶人，最後只得付錢。

林楚茵說，自5月起，因疫情嚴峻，移工入境措施仍未鬆綁，缺工問題未解，買工費問題日趨嚴重。洪申翰表示，移工難以自行取得這些文件，雇主又被仲介用各種方式屏蔽掉應該知道的資訊，就會造成仲介有機會可以去收高額買工費，勞動部應該有所作為，讓移工自己可以線上申請與下載列印這些文件，

賴品妤要求，勞動部須檢討如何簡化移工轉換雇主相關流程，儘速建置多國語言的網路資訊平台，讓移工轉換雇主時，可直接在官方網站查訊或下載原有聘僱文件，並讓新雇主可以此資訊向地方勞政機關報備，避免部份不肖仲介憑藉資訊落差，誆騙移工或雇主以謀取不當所得。

勞動部勞動力發展署林宏德副署長回應，勞動部有許多地方需要改進，除透過LINE推播等持續宣導買工費為違法外，並在明年初新增系統，讓移工可直接查詢相關文件。

勞動部另表示，近3年僅11件買工費申訴及4件裁罰，認為問題不嚴重。林楚茵指出，僅一次陳情就有十餘案件，相當於近3年勞動部所接申訴案量，顯見買工費問題黑數確實存在，也代表勞動部在查緝和開罰上怠惰。這樣的違法行為積非成是，將要求勞動部通盤檢討，莫讓台灣成奴工之島。