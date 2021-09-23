《北京青年報》23日報導，因攜帶或送禮方便，螃蟹隨吃隨兌，被稱為「紙螃蟹」的蟹券盛行一時。可近幾年，隨著蟹券的氾濫，兌換難、蟹券空轉的情況時有發生。據報導，商家印刷面值500元（人民幣，下同）的蟹券，以400元價格賣給行銷人員，行銷人員以500元價格對外出售，但以250元的價格往回收，再以300元的價格賣給蟹券商家。一隻螃蟹也沒有，一張蟹券，蟹券商家穩賺100元，行銷人員也能賺50元。

報導稱，螃蟹是特殊的生鮮商品，食用期較長但不易保存，直接拿來送禮更是多有不便。因此，十幾年前大陸就有聰明的商家發明了蟹券，讓螃蟹以紙質券形式流通，消費者可以憑券隨時提取。這對那些自己買自己吃的普通消費者來說，作用固然非常有限，但對龐大的送人和被送者群體來說，卻可謂異常實用。蟹券的發行，有助於提升螃蟹交易量，也促進螃蟹市場進一步壯大。

但是，「紙螃蟹」近年來已經慢慢有些變味，甚至完全脫離了「螃蟹本位」。不僅濫發超發嚴重，且逐步有成為「虛擬蟹」的證券化趨勢，成為可以流通的變相有價證券。螃蟹似乎只是無關緊要的由頭，為的不是吃蟹而是炒作，蟹券成了純粹炒作的對象，各路市場主體都能隨意發行蟹券，整個炒作過程一隻螃蟹都沒有參與，游資大量參與其中且不受監管部門管控，帶有某種金融衍生品的屬性，也暗藏著與金融產品類似的風險。

報導指出，「紙螃蟹」氾濫發行，讓某些商家更加重視空轉獲利，而不是螃蟹產品的品質。會養螃蟹的不如會倒螃蟹的，正常的市場秩序也被破壞。很多消費者拿到螃蟹券後，或是面臨「一券在手，螃蟹難求」的供需不平衡局面，或是收到的螃蟹縮水嚴重、缺斤短兩。某些有效期超長的「紙螃蟹」，甚至可以三年內有效，但消費者往往遭遇商家跑路等情形，想要提貨時發現店已不在，客服也無回應。在此過程中，有的商家已涉嫌詐騙。

報導質疑，「紙螃蟹」讓螃蟹市場「脫實向虛」，一旦失控，不僅可能傷害消費者利益，同時也會傷害蟹農利益。因為蟹券超發嚴重，蟹農無法掌握蟹券真實銷售資料，消費者拿到蟹券後也可能出現並不兌換的情形，可能會誤導蟹農生產，導致蟹券暢銷、螃蟹滯銷。而且，經銷商往往是先賒帳拿蟹券，收到客戶打款後再支付蟹款，一旦「紙螃蟹」過度證券化出現類金融風險，導致經銷商資金鏈斷裂，破產甚至卷款潛逃，蟹農將蒙受巨大經濟損失。

對於「紙螃蟹」出現的證券化傾向，相關部門亟待加強管理。一方面，蟹券已然成為可以發行、流通、倒賣的變相有價證券，應否在相關部門進行登記？另一方面，蟹券是不是誰都可以發行，而且想發多少就發多少？更重要的是，「紙螃蟹」發行所得資金，應否納入金融體系資金託管，防止別有用心者捲款潛逃？此外，蟹券極易成為送禮券、人情券、賄賂券，和購物卡、高爾夫卡等一樣，有無必要為防治腐敗實行實名制購買和流通？

報導分析，提高蟹券發行准入門檻，擠掉蟹券超發「水分」，嚴打蟹券兌換以次充好，規範蟹券流通痕跡化管理，防止蟹券證券化倒賣炒作，加強蟹券發行資金監管，防範各種市場亂象，凡此種種，都需要監管部門和行業協會等進一步形成合力，繫牢捆住「紙螃蟹」的監管之繩，不使其「橫行」於市，擾亂秩序並滋生風險。