許多人對於蚊子避之唯恐不及，就怕不小心被叮到奇癢無比，但大陸陝西卻有一名53歲男子，被蚊子叮咬後竟然差點要截肢，消息一出引爆眾人熱議！

綜合陸媒報導，陝西西安一名張姓男子日前被蚊子叮咬，因為奇癢難耐，不斷狂抓患處，沒想到2天後傷口竟流膿潰爛，還發高燒，情況變得愈發嚴重，家人見狀嚇得立刻將他帶往醫院治療，才發現男子被蚊子叮咬的左前臂軟組織受到感染，引發「壞死性筋膜炎」。

醫師隨即替張男安排手術，並進行一連串救治，包括傷口引流、清創、縫合、植皮等，張男最終在22天內開了5次刀，情況才逐漸好轉。醫師解釋，這是一種罕見的波及皮膚淺筋膜層軟組織感染，嚴重者可能需要截肢，甚至是危及性命，而蚊蟲只是其中一種傳播媒介，所幸張男術後狀況良好。

醫師也提醒，民眾若是不幸被蚊蟲叮咬，千萬別隨意亂抓，否則容易因為抓破皮膚，而造成更大面積的皮膚損傷。