高鐵宜蘭站選址爭議不斷，民進黨宜蘭縣立委陳歐珀等跨黨派立委今舉行記者會，力挺高鐵設在「宜蘭站」，呼籲交通部，儘速依照專業評估和宜蘭民意。

民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、許智傑、民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委陳椒華今舉行「請交通部儘速依專業評估及宜蘭民意決定高鐵宜蘭站址」記者會，重申立場，並呼籲應儘速決定站址，避免東部交通建設的延宕。

陳歐珀指出，這個案子是凝聚宜蘭地方最大共識的陳情案，感謝跨黨派委員共同支持高鐵延伸宜蘭設址在宜蘭站，但交通部8月19日無視宜蘭在地多數民意，態度180度轉彎，宣布設置四城站為優先方案，造成地方強烈反彈。

他說，上週9月16日，由宜蘭縣議會張建榮議長等人發起在地連署，連署的民代超過四分之三，且高鐵延伸宜蘭環境影響評估簡報，及今年5月高鐵延伸宜蘭計畫可行性綜合規劃，這兩本資料都顯示宜蘭站是最佳方案，希望交通部尊重專業。

民進黨高雄市立委許智傑指出，從全國鐵路網觀點來看，應串接「西部高鐵」、「東部快鐵」環狀網，讓全台民眾可在90分鐘內往返東西部地區，站設址在宜蘭比較順， 且新市鎮的影響力可能不夠大，行政院尚未定案，應以整體考量為原則，希望審慎評估。

民進黨台南市立委陳亭妃說，交通部丟出優先專業評估的方案就是宜蘭站，隨後卻又丟出優先方案並非在宜蘭，造成地方很大的恐慌，交通部長王國材應盡快拍版高鐵宜蘭站選址，不要再拖了，否則只是撕裂社會、激化對立。

邱臣遠表示，交通部這次設址規劃溝通都不是這麼完善，應該充分尊重當地民意，大部分偏向宜蘭市設址，希望交通部後天在宜蘭舉辦的說明會要清楚說明。

陳椒華表示，未來少子化後，擔心四城站可能步入難以發展的方向，她支持多數民意支持設址宜蘭站的反應。