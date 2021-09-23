高雄左營區一名28歲黃姓男子於22日1時許因不勝酒力，將馬路誤認為被窩，倒頭大睡，員警哭笑不得，但仍發揮急難救助精神，主動關懷將他安全護送回家。

左營警分局新莊派出所22日接獲民眾報案，指有人路倒，警員到場後發現一名男子只穿襪子，倒臥於巷內住宅前一動也不動。員警上前查看，趨前時一陣濃烈酒氣撲鼻而來，這才發現該男子不勝酒力而倒臥在地。

當警方把這名男子合力攙扶至路旁，經確認男子姓黃、今年28歲後，此時黃男神情恍惚地說：「我不是在家了嗎？」原來，黃男當晚與朋友小酌後徒步返家，因酒意誤以為巷弄空地是住處，便將鞋子一脫倒頭大睡，警方一聽哭笑不得，便將黃男攙扶回20公尺處的真正住處，結束這場鬧劇。

警方23日呼籲，目前還是疫情二級警戒期間，民眾應減少不必要群聚，且飲酒應適量，最好有同行友人能互相照應，避免發生意外。

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