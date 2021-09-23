女網友抱怨車子停在住家樓下停車場，結果卻被偷了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

車貸還沒繳完，車子就被偷。一名女網友抱怨說，她把車子停在住家樓下的停車場，離家一周，車子就不翼而飛，竊賊還先繳了1200元的停車費才離開，雖然她已經報警處理，但至今仍沒有愛車的下落，只能上網求助，引發網友熱議，趁你出門就偷車，感覺很不單純，而且前後只花4分鐘就離場，感覺是有鑰匙。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》表示，她從沒有想過八點檔的劇情會發生在自己身上，今年三月買了一台車，貸款都還沒繳完，因前陣子疫情較嚴重，本已經問妥乙式險，想說疫情期間也不會出門，發生車禍的機率不高，就想等疫情趨緩再去辦保險。

女網友悲痛地說「你有想過人在家中坐，禍從天上來嗎？」她把車子停在住家樓下的停車場，離家一周，回來想用車，卻發現不能繳停車費，才驚覺車子已經不見了，而竊賊還先繳完1200元的停車費，順理成章的把車子開走，最後應是出沒在土城樹林一帶。

女網友離家一周車子慘被偷，竊賊前後只用了大概4分鐘，讓不少網友認為事情不單純。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

女網友崩潰直呼，她簡直是衰神附身，事發之後，她已經去報警，也透過民間協尋幫忙找，調閱監視器畫面後發現，竊賊的右手有刺青，接近手肘的地方有割線，且留有長長的旁分瀏海，而她的車子是輛白色的VOIS，如果廣大的網友有看到，麻煩通知她或是幫忙報警。

愛車4分鐘被偷走，超扯八點檔劇情曝光，網友們驚喊不單純。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文引起網友討論，「現在還有人偷車？」、「出門一周被偷，感覺不單純」、「比較好奇怎麼會被偷？車門有鎖吧？」、「土城樹林有很多殺肉廠，當初車被偷也是被運到樹林，當天就解體了」、「事情不單純，是不是認識的人，怎麼有鑰匙」、另有眼尖網友發現，原PO在貼文中寫的車牌號碼與照片中的不同，對此，女網友解釋，車牌不一樣是因為以前是租賃車，直到今年3月才轉到自己的名下。

女網友在留言處補充說，竊賊從繳停車費到開車離場只花了4分鐘而已，警察推測他應該是有鑰匙，否則不會這麼迅速。