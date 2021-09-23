搭飛機時每個人都有自己偏好的座位，有些人喜歡出入方便的走道位，有些人則喜歡可以看風景的靠窗位，但卻很少人喜歡坐在正中間，因為這個位子不但進出不方便，還要和兩邊的乘客搶扶手，不過最近一名資深空服員出面解釋，稱兩側的扶手應該是屬於中間乘客的，但很可惜只有少數人知道。

根據《太陽報》報導，前資深空服員兼旅行作家米蘭（Boris Millan）日前接受Podcast節目採訪時提到，長久以來有不少研究都在探討，搭乘飛機3人座時，哪個位子的乘客能夠擁有中間的2個扶手，而答案就是坐在正中間的人，米蘭甚至直言：「這是常識」。

旅行專家潘特（Rosie Panter）對於這個說法也表示支持，「靠走道的乘客可以隨意伸展雙腿、自由進出；而靠窗的乘客則能欣賞窗外的風景，或在睡覺時把頭靠在窗邊，不需要擔心有人會和他說『借過』」，潘特指出坐正中間的人簡直就是「做了最苦的差事」，因此理應享受兩側扶手。

對於這場「扶手之爭」，行為專家詹姆斯（Judi James）透露，「地盤」是人類和動物都會爭奪的東西，「這就是為什麼有人可以跟鄰居，為了花園牆外半公分的空間，爭吵好幾年的原因。我們無法避免領土問題，甚至還會對不屬於自己的東西實行個人所有權」。

詹姆斯進一步解釋，腋下下方的空間和人們的自信息息相關，當手肘遠離身體，腋下下方形成的「倒V」空間能夠給予我們自信，「如果你被迫把手肘靠近身體，你就會感覺自己的身體變小了，這讓你感覺自己被貶低、不得不順從，沒有任何人喜歡被陌生人鎖在狹小的空間裡」，反之若是手肘可以放在兩側的扶手上，人們就會感覺一切都在掌控之中，這也是大家經常爭奪扶手的原因之一。