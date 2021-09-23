美國平均單日染疫死亡人數再度突破2,000人，為6個月以來首度又跨過這個悲慘的門檻。

根據約翰霍普金斯大學彙整的數據，截至本周二，美國呈報的新冠病毒染疫死亡人數7日平均值為2,031人。

儘管新增感染病例數趨於平穩，但染疫死亡人數仍持續攀升，較前一周前增加13%，與本月初相比更大幅增加了43%。

上一次美國平均每日染疫死亡人數超過2,000人是在今年3月1日。不過該國平均每日染疫死亡人數創下新高記錄，是在今年1月中旬的3,426人。

新冠肺炎在周一正式成為美國近代史上最致命的疫情，累計染疫死亡人數超過「1918年流感大流行」、也就是「西班牙流感」在美國奪走的生命。

目前美國呈報死亡人數最多的是佛羅里達州，其過去一周平均每日染疫死亡人數達376人，其次是德州平均每日283人死於新冠肺炎，兩個州加起來的數字約占全國平均數的三分之一。

在經人口調整後，阿拉巴馬州、佛州和西維吉尼亞報告的每10萬居民平均每日染疫死亡人數最多。

在染疫死亡人數再度突破2,000人之前，近來美國感染新冠病毒的病例數急速增加，雖然現在出現一些緩解的跡象，但數字仍然高得令人擔憂。過去一周美國每日平均確診數約為13.5萬例，較9月1日減少18%。

住院人數雖然呈現下滑趨勢，但仍然偏高。根據美國衛服部公布的7日平均數，目前美國因感染新冠病毒住院的人數約為91,500人，較9月初的近10.3萬人減少。

約翰霍普金斯大學彭博公衛學院分子微生物學和免疫學系主任Dr. Arturo Casadevall表示，如果曲線、病例數向下走，死亡人數應該會隨之減少。此外，新冠肺炎的療法已有所改善，現在的治療方法比一年前更好。

在Delta變種病毒肆虐之際，傳染病專家表示，如果沒有開發出疫苖，現在的情況可能更糟。根據美國疾病管制與預防中心的數據，目前近55%的美國人口已經完整接種疫苗。