中國國務委員兼外交部長王毅今天呼籲國際社會停止對阿富汗的各種「單邊制裁」，指外匯存底不應成為施壓的籌碼。美國此前凍結阿富汗中央銀行近95億美元（約新台幣2640億元）的資產。

中國外交部網發布通稿指，王毅23日出席20國集團（G20）阿富汗問題外長視訊會議時，作上述表示。

王毅在會中呼籲停止對阿富汗的經濟制裁。他說，阿富汗的外匯存底是國家資產，應屬人民、用於人民，不能當成對阿富汗施加政治壓力的籌碼。

美國政府在8月證實，已凍結阿富汗中央銀行近95億美元的資產，並切斷阿富汗獲取美金現鈔的管道。

王毅呼籲G20成員國協助阿富汗緩解當前的流動性壓力，國際金融機構也應為阿富汗減貧、永續發展、民生和基礎設施提供融資。

他又呼籲加大對阿富汗人道援助的力度、速度，指中國已決定向阿富汗提供價值人民幣2億元（約新台幣8.6億元）的相關物資，包括捐贈首批300萬劑的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

王毅也意有所指地說，「希望對造成阿富汗當前局勢負有責任的國家反思其所作所為」，為阿富汗人民的困難做些實事。

他也提到，應在尊重阿富汗主權、獨立和領土完整的前提下，支持阿富汗人民自主選擇符合國情的發展道路；要阿富汗履行承諾和各種國際恐怖勢力劃清界線，並要國際社會反對「雙重標準」和「選擇性反恐」。