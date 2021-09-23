「台灣好媳婦」女星佩甄即便45歲又生過兩個小孩，但經常運動的體態完全不輸少女。前幾天是中秋連假，她和季芹、蔡逸帆各自帶著家人一起到花蓮度假，不忘曬出多張清涼泳裝照，竟意外捕捉到老公的真實表情，讓她忍不住吐槽。

佩甄、季芹、蔡逸帆等一行人趁著連假搭著普悠瑪，來到花蓮展開三天兩夜的旅遊，當地氣溫炎熱，佩甄和蔡逸帆立刻換上泳裝消暑，照片中，佩甄身穿黑色連身泳裝，荷葉邊肩帶很甜美，正面卻有性感的設計，原來剪裁貼身又低胸，布料僅能遮住胸部的一半，使佩甄的豐滿北半球一覽無遺，同框拍照的整形名醫老公王祚軒不禁瞇起雙眼，被佩甄抓到機會笑虧：「有這麼辣眼睛嗎？」許多網友看了紛紛留言：「其實有」、「因為太座超辣呀」、「好美哦」、「好羨慕的身材」、「那個胸」。

三天兩夜的行程，三個家庭一起到白楊步道、水濂洞充電，每天也盡情享用大餐和美酒，佩甄在文中特別謝謝季芹，「感謝芹兒貼心又周到的安排，第一次住太魯閣晶英吃好睡好喝好，三天兩夜各種服務都完全到位，太素西了啦」喊話下一次還要再來。

回到台北後，佩甄馬上回歸原本的生活，在IG限時動態上傳穿著低胸運動背心的照片，寫著：「度假結束=還債開始」為維持好身材不遺餘力。

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