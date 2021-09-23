恒大去年底就爆出財務問題，但今年狀況更為嚴重，導致股價在9個月內崩跌超過8成，不過今（23日）恒大股價受到準時支付3590萬美元（約新台幣10億）境內債券利息的激勵下，股價一度飆漲3成，是2009年11月以來盤中最大漲幅。

周四外媒報導，北京當局為了保護購買恒大房地產、金融商品的大批民眾，並防止恒大危機向其餘產業擴大，影響大陸整體經濟發展，有意介入恒大債務危機，消息人士指出，恒大將被拆分為三個實體，並改為國營公司，相關交易形式有機會在近期內公布。

此外，恒大昨（22日）宣布，今將如期支付一筆境內債券的3590萬美元利息，成功緩解外界擔憂情緒，成為激勵股價上漲的重要關鍵。在美國櫃買市場上市的恒大ADR周三也收紅，盤中漲幅一度衝到46.4%，終場收在10美元，上漲2.5美元（約33.33%）。

儘管恒大財務壓力暫時獲得緩解，但有外媒點出，明年恒大有6筆共79億美元（約新台幣2128億）債券到期，將再次考驗恒大的現金流能力，同時大陸整體經濟的風險尚未解除。