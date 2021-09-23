大陸恒大集團債務危機擔憂蔓延，及8月零售銷售及工業生產增幅放緩，美國眾議院加稅支持3.5兆美元預算計畫，及聯準會利率會議前市場觀望氣氛濃，恐慌指數（VIX）攀升16％至24.36，掩蓋蘋果發布新機、美國8月零售銷售意外增長及通膨降溫等利多，雖然全球股市收黑，但近一周整體股票型ETF仍是淨流入140億美元。

統計顯示，近一周主要股市皆獲資金淨流入，主要是美國與全球股市分別淨流入56億及44億美元，大陸及新興市場股市分別有24.9及13.2億美元淨流入，亞太與歐洲股市也有4.9億及1.3億美元淨流入，僅拉美及東歐股市為淨流出。

富蘭克林證券投顧分析，美國將於11月初允許33個國家已完成疫苗接種的航空旅客入境，被視為是疫情爆發以來解除嚴格旅行限制的重大里程碑，有望加速經濟重啟。高盛及摩根大通證券也認為短期股市震盪提供逢低買入機會。建議靠攏趨勢財及機會財，依照風險偏好選擇創新成長的科技與生技產業，或透過基礎建設及公用事業產業型基金掌握綠色商機，及側重內需消費或政策扶持商機的新興亞洲股票型基金，多路並進卡位旺季行情。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，儘管新冠疫情對於財政狀況產生重大影響，但在政府、企業與家計面，新興市場的槓桿程度仍低於成熟市場，特別是在疫情影響的全球市場動盪中，更加突顯新興市場企業於全球競爭優勢。

新興市場企業正在擴展其價值鏈，例如嚴重的晶片短缺問題，加深全球對於台灣與南韓半導體產業的依賴，以強大的製造能力主導全球半導體產業。南韓電池製造商成為全球電動車電池主要供應商，在有利的政策與先進技術支持下，推動電動車滲透率不斷提升。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演重要的領導角色，除公用事業產業外，也涵蓋運輸（付費道路／鐵路／機場）、通訊及再生能源等產業，其中像是鐵路產業的燃料效率遠優於貨車及飛機，預期將是ESG趨勢下，運輸產業中的最終贏家之一。