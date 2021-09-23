根據每日經濟新聞23日引述消息，9月25日華為將全新發布作業系統openEuler歐拉，主題為「匯聚作業系統創新力量，閃耀數位時代星辰大海」。日前，華為創辦人任正非表示，歐拉正在大踏步地前進，定位是瞄準國家數位基礎設施的作業系統和生態底座，承擔著支撐構建領先、可靠、安全的數字基礎的歷史使命。

而在股市反應上，華為鴻蒙概念股短線拉升，誠邁科技漲超過10％，芯海科技、掌閱科技、潤和軟體、九聯科技等走高。