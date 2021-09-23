華為重磅官宣 25日發布全新作業系統openEuler歐拉 12:232021/09/23 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華為官宣25日將全新發布作業系統openEuler歐拉。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據每日經濟新聞23日引述消息，9月25日華為將全新發布作業系統openEuler歐拉，主題為「匯聚作業系統創新力量，閃耀數位時代星辰大海」。日前，華為創辦人任正非表示，歐拉正在大踏步地前進，定位是瞄準國家數位基礎設施的作業系統和生態底座，承擔著支撐構建領先、可靠、安全的數字基礎的歷史使命。 而在股市反應上，華為鴻蒙概念股短線拉升，誠邁科技漲超過10％，芯海科技、掌閱科技、潤和軟體、九聯科技等走高。 睽違20年！高雄國慶焰火模擬圖曝光 僅2萬幸運兒可入場 校園美感環境再造計畫 10／25日截止申請 #華為 #作業系統 #歐拉 #25日 #任正非 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒大效應‧台股補跌 官股急護盤 買超89億 04:102021/09/23 財經要聞 桃園開打BNT 首位接種者：很緊張 04:102021/09/23 地方新聞 高鐵國慶疏運再加開12班車 9／25凌晨開搶 全面禁飲食 11:012021/09/23 生活 《觀光股》晶華17分填息達陣 搶五倍券商機拚回溫 10:192021/09/23 財經 台南就博會周六登場 釋出5329職缺 04:102021/09/23 地方新聞 《產業》台灣精品自動化 攻印度產業升級契機 08:372021/09/23 財經 告別68瀟灑人生 龍劭華長眠三芝 04:102021/09/23 娛樂新聞 《熱門族群》台積電擴產 供應鏈吃香 11:102021/09/23 財經 學生遲到 25歲師脫口罵「蘑菇」無人懂 網笑：好老派 08:202021/09/23 生活 《金融》國泰世華「環球貿易共享區塊鏈」 金管會核准試辦 11:442021/09/23 財經 終結不實申報 專家主張：解約、換約資訊應「全都露」 11:082021/09/23 財經 兩岸熱門新聞 秦始皇陵歷經2000年 究竟有無被發掘過？ - 兩岸 華為重磅官宣 25日發布全新作業系統openEuler歐拉 - 兩岸 - 旺報 史話》蔣中正宋美齡被誤解的愛（三） - 兩岸史話 - 言論 2035年大陸人口上限將屆 北上廣深「餘額」全部不足150萬 - 兩岸 共同富裕專題之一》來源及意涵： 大陸政企關係迎劇烈變動 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。