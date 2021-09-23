舒淇和馮德倫5年前閃婚震驚粉絲，兩人過去情牽20年始終沒公開認戀，一開口就是宣布婚事，讓夫妻倆的婚姻更受到外界矚目，兩人婚後常因工作四處跑，今年5月舒淇還調皮發文稱：「老公滾了」。今(23日)稍早，舒淇曬出和林熙蕾喝茫臉紅的照片，兩人喝到眼神迷離，表情逗趣，可見私下好感情。

舒淇和馮德倫過去合作電影《美少年之戀》結緣傳出緋聞，2016年兩人發出共同聲明，表示義無反顧的決定結婚，還在拍攝電影《俠盜聯盟》時的空檔在捷克拍攝婚紗照。但兩人婚後不久就傳個性不合，舒淇發文暗示：「沒有人是當你的出氣筒」，而報導稱知情人指出「Kiki（舒淇）視馮德倫如好姊妹多過於情人」，舒淇則用愛貓口吻否認：「Kiki是誰？我麻麻明明不叫kiki啊！」

馮德倫分享舒淇下廚背影。（圖／翻攝自fungblackandwhite IG）

今年5月舒淇突然用開心的口氣說：「突然覺的（得）孤獨了，老公滾了，工作人員也不在身邊，朋友們都有約了，一股寂寞衝上鼻頭」，「喔ya，終於沒人管我，沒人要我管啦～～自由啦」，透露老公馮德倫回大陸工作，馮德倫則嗆：「誰管得到妳啊淇哥」，笑翻眾人。

舒淇曬照跟林熙蕾喝茫。（圖／翻攝自sqwhat IG）

8月底馮德倫罕見曬出家中廚房照片，可見一身黑的舒淇背對鏡頭疑似正在烹煮食物，而愛貓伸長了身體，似乎相當好奇，引來粉絲回應：「老公視角」、「生活的小美好」，可見夫妻倆雖都是大忙人，但仍相當享受家庭婚姻生活，而稍早舒淇分享自己到林熙蕾家開喝照片，表示是上星期的事，林熙蕾回：「我們怎麼那麼可愛，妹妹呢？」舒淇打趣說：「快點睡吧」。

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