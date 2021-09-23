新北市泰山區楓江路周邊是農業區，因早期缺乏完整都市計畫規畫，導致鐵皮違章工廠林立，市府去年推動楓江地區都市計畫，區段徵收非都市土地、農業區，規畫產業專用區及部分住宅、商業區，即日起舉辦公開展覽30日，並將在10月規畫4場說明會，預計明年送新北市都委會審議。

泰山楓江地區位在原都市計畫邊緣地帶，因臨近新北產業園區，吸引不少廠家進駐，但因土地用地屬於農牧用地、農業區，廠家進駐等同違法，為了配合未來五股泰山輕軌、新莊塭仔圳市地重劃案等鄰近建設，市府決定啟動擴大都計，將此地開發成產業發展重要據點。

城鄉發展局長黃國峰表示，楓江附近地區現況多是鐵皮工廠使用，環境品質低落、景觀不佳、消防安全堪慮且公共設施用地不足，配合五股交流道增設匝道改善工程、五股泰山輕軌建設等重大建設推動，並延伸周邊產業園區機能，期望透過擴大都市計畫可以改善土地使用違規的情形，合理分派利用產業資源，縫合都市邊緣地區。

城鄉局指出，楓江地區都市計畫面積約309.03公頃，計畫範圍是中山高速公路以南、二重疏洪道以西之非都市土地、都市計畫區間夾雜之農業區，計畫也將涵括新北產業園區140.5公頃，計畫土地內私有地主約5000名，未來將以區段徵收開發，雖然內部有住宅區、商業區，但將以產專區為開發重點，搭配新莊副都心、新莊知識產業園區發展，吸引相關產業形成聚落。

城鄉局表示，市府將在10月5日、12日10時、14時分別在五股勞工活動中心、泰山區公所舉辦說明會，並同步在「我愛陳香菊（新北城鄉局）」臉書直播，擴大楓江地區都市計畫的內容、整體開發方式和程序都會聽取當地民眾意見，納入後續都計審議的參考。