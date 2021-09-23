美系外資出具最新研究報告，認為5G智慧型手機市場布局宜保持選擇性，偏愛半導體、軟體相關更勝手機鏡頭製造，點名多檔陸股、台股，最具指標的聯發科(2454)、台積電(2330)雙雙入榜。

美系外資表示，大陸8月智慧手機出貨量月減少17%，符合歷史經驗中的季節性模式，市場多在等待9月的新機，不僅如此，5G智慧手機出貨量也受到影響、月減少23%，8月5G智慧手機出貨量為1.68億支，滲透率為74%。如果它遵循4G模式，2015年8月4G手機總出貨量占大陸整體出貨的62%來算，2021年5G的出貨量可能高達2.7億支，在vivo的帶動下，大陸8月5G的機型對比7月增加，預計OPPO Reno、Find系列和vivo X系列在9月還會有新品上市，故對第三季、第四季以及明年5G手機將持更正向的看法，但注意到，就相機功能來說，美系外資表示，2/5/8MPx畫素佔8月總出貨手機的50%，在鏡頭規格達到頂峰下，規格升級的空間有限，也影響大立光(3008)、舜宇光學表現不佳，故偏愛半導體、軟體相關，而不是手機鏡頭製造商。

整體來說，美系外資對智慧手機零組件保相關個股保持選擇性，預計市場領導者會因產品組合升級而持續優於大盤，喊買聖邦微電子、上海韋爾半導體、立訊精密、瑞聲科技、聞泰科技、京東方、歐菲光、卓勝微電子、聯發科、台積電和中芯國際，上述個股將優於優於大立光、舜宇光學等。