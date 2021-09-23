考試院院會今通過110年公務人員高普考、高考一、二級及司法官考試第二次增列需用名額，分別是941名、17人及23名。考試院表示，各類科增列需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。

考試院院會今通過，110年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額941名。考試院指出，這項考試原公告需用名額為3082名。依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額941名，其中高考三級602名，普考339名。

考試院表示，連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計4023名，其中高考三級2585名，普考1438名。和109年相較，略減115名；但高考三級，行政類需用名額較109年增17名，技術類減20名；普考則是行政類需用名額較109年減100名，技術類減12名。

至於110年公務人員高等考試一級暨二級考試增列需用名額17人。考試院指出，這項考試原公告需用名額為58人（高等考試一級考試2人，高等考試二級考試56人），依相關單位再次提報缺額，增列高等考試二級考試法制等10類科（組）需用名額計17人，連同原公告需用名額，合計需用名額75人（高等考試一級考試2人，高等考試二級考試73人）。

110年公務人員特種考試司法官考試第2次增列需用名額部分，考試院指出，這項考試原公告需用名額為102名，第1次增列司法院需用名額15名。依再次提報缺額，第2次增列需用名額23名，其中司法院13名，法務部10名。

連同原公告需用名額及第1次增列需用名額，這項考試需用名額總計140名，其中司法院68名，法務部72名。