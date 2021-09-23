吳皓昇（下圖）瘦身7公斤，邱子芯飾演為弱勢發聲的角色。民視提供

鳳凰新人吳政勳加入《黃金歲月》演出吳皓昇的秘書。民視提供

《黃金歲月》劇情如火如荼展開，藝人吳皓昇、邱子芯及吳政勳也加入演出父女檔。隔2年的吳皓昇坦言這麼久沒進八點檔有點緊張，但看到角色是有別以往演出的個性，他拍攝前特地減7公斤還去燙髮，更為了角色特別訂製4套西裝及近20件襯衫，他說一出場一定要閃爆大家眼球。

這次角色是娛樂集團大亨「郭建興」，讓吳皓昇印象深刻的是一登場就遇到殺手，還有一連串的動作戲，雖然角色最後是中傷住院，但他自我安慰：「見紅大吉，表示收視會大開紅盤。」在劇中飾演娛樂大亨的秘書吳政勳，是鳳凰藝能的新秀，吳皓昇表示雖然他是師弟，但有過劇場的經驗，加上俊俏的臉蛋，第一次的八點檔表現，讓眾人誇讚不已，直說後勢可期。

在劇中飾演吳皓昇女兒「郭晴文」的邱子芯，這次角色跟《多情城市》的小飛一樣是新時代女性，樂觀積極又喜歡做公益。對再次跟吳皓昇合作，邱子芯表示開心，因為她曾在《大時代》當過吳皓昇無緣的媳婦，這次總算如願可以跟前輩有更多的對手戲。

但讓邱子芯擔憂的是，劇中還要常常跟黃文星對戲，之前有領教過他搞笑的功力，但礙於自己笑點很低，很怕接下來的演出常常會嘴角失守，不小心NG。