飛天舞集「憶.敦煌」。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

余欣舞蹈團10月9日將在台中市豐原葫蘆墩文化中心舉辦世界級首演《蠱》，團長許雅菁表示，此次選出7位傑出青年編舞家，共同創作舞劇，受疫情影響，今日才得以推出這部顛覆觀眾的視覺想像，充滿火花的作品。

許雅菁指出，《蠱》的創作內涵，運用恐怖片的鋪陳及戰慄情緒為發想，透過『空間』的概念呈現在觀眾眼前。上半場舞碼節目《蠱》，是在去年發想的一個創新計畫，也是舞團成立28年以來特別籌辦一個青年資助展，提供給舞蹈專業學生發表舞蹈作品。

編舞家許馳朋說明，因全球疫情肆虐，讓他深思並探討生命本質，而創作此劇。在開舞篇《驚蟄》，以細小的光圈擴大延展逐漸往中間聚焦，讓觀眾以第一人稱視角，透過如器皿的洞口觀測萬物，表達日光喚醒生命的意涵；《共生》，以圓心和相互移動的關係來呈現彼此互利共生的關係；《爭奪》及《蠱》，以經過毒害洗禮後的獨存物種，傳達人性的真相。」

許雅菁接著說，下半場由舞團團員學習成果的精采呈現，多位獲得 Sarasota Ballet school獎學金的優秀團員，演譯飛天舞集「憶.敦煌」，由敦煌舞流派傳承者林珊影，指導本團編創家朱羽絜首次演出的作品，展現輕靈飄逸與秀麗流暢的敦煌舞姿之美。還有許庭瑄以傣族潑水節創作的的傣寨樂融融，接著是舞團編創家許馳朋的作品《武功～百刃之君》帶來氣勢磅礡、震撼的劍陣刀舞，讓民眾觀賞多元舞藝的展現。

葫蘆墩文化中心表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19」，台中市政府以「防疫安全」為前提，採取「穩健式解封、漸進式鬆綁」兩項原則，入館民眾量測體溫、雙手消毒及實聯制，演奏廳採梅花座方式觀賞節目，維持1.5公尺安全社交距離，公共空間定時清潔消毒，提供民眾安全的觀看表演的環境。

購票請洽Opentix售票系統(https：／／www.opentix.life／event／1430448672233730052)，或葫蘆墩文化中心服務台；票價分別為300、500、800及1000元。