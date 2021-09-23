人車因此受困無法前進，只好求助警方，直到警方找到他，才順利脫困。(高雄市消防局提供／林雅惠傳真)

張男脫困後因未受傷不願就醫，在員警協助下，平安將他搭載下山。(高雄市消防局提供／林雅惠傳真)

54歲張姓男子22日下午獨自開車前往高雄市六龜區寶來溪上游的七坑溫泉泡湯，未料回程時遇到路段坍塌落石受困，張男報警求助，高雄市消防局出動3車6人並會同警方前往搜救，張男脫困後因未受傷不願就醫，在員警協助下，平安將他搭載下山。

高雄市消防局22日下午2點54分獲報，有一名張姓男子駕車受困於六龜區寶來往七坑方向路段，警消出動人力前往搜救，下午4點10分找到張男，經評估檢查確定他無外傷，張男表示不願就醫，搜救人員於是協助載他回寶來派出所，後續交由員警處理。

張男表示，因計畫帶朋友到七坑溫泉泡湯，於是先獨自從屏東駕車上山一趟，未料昨天回程突遇道路坍塌及落石，人車因此受困無法前進，只好求助警方，直到警方找到他，才順利脫困。

警方呼籲民眾，今年8月6日接連經歷颱風、水災，小關山林道至今經常出現多處路段土石鬆動、坍方及落石等情況，非常不安全也不易行走，有時警消駕車經過還需下車徒手撥開落石才能夠繼續前進，目前已轉報林務局處理中，提醒遊客暫時避開此路段，以確保行車安全。