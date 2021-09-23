美中雙方去年7月先後關閉對方駐休士頓、成都總領事館，中國駐美國大使秦剛近日被詢及雙方是否協商重啟領事館時稱，這個問題是美方單方面挑起的，要解決也需要美方首先採取行動。

根據中國駐美國大使館官網，秦剛於當地時間22日下午透過視訊在卡特中心（Carter Center）、喬治布希美中關係基金會（George H. W. Bush Foundation for U.S.-China Relations）聯合舉辦的線上對話會致詞，並在問答環節作上述表示，同時強調「解鈴還須繫鈴人」。

他並解釋，美方去年7月突然單方面要求中方關閉駐休士頓總領館，違反中美領事條約有關規定以及國際法和國際關係基本準則，對中美關係造成嚴重破壞。中方不得不對等反制，因此關閉了美國駐成都總領館。

對於當前美中關係面臨走向衝突的危險，中方將如何避免兩國衝突對抗的相關提問，秦剛則說，只要存在機會，中方願繼續與美方展開合作，但合作必須基於相互尊重的原則。

他強調，「美方不要指望中方在美方有需求、只符合美方利益的領域予以配合，同時卻忽視甚至是損害中方利益，特別是在涉及中方主權和領土完整的核心問題上。」

秦剛還會中提到，他擔任中國駐美大使，重要的就是溝通、傾聽。但絕不接受「毫無根據的詆毀和虛假消息，不接受居高臨下、頤指氣使的教師爺做派，不接受損害中國主權、統一和領土完整的言行。」

他在致詞時則說，當前，美國一些人對中國的誤解、誤判在加深，「其中最根本的一條就是把美中關係定義為民主與威權的對決，挑動意識形態對立。這是當前中美關係面臨嚴重困難的癥結所在。」

秦剛宣稱，中國從不對別國說中國的制度是世界上最好的，「因為我們懂得合適的才是最好的。好不好，不看廣告，看療效。」

他表示，中美既不應也無法改變對方，而是應該打破意識形態的藩籬，擯棄零和博奕的邏輯，各美其美、美美與共、相互尊重、和平共處。