23日彰化縣為縣內12至17歲符合資格學生施打BNT疫苗，田中高中上午8點開始施打，約11點接種完畢，共有307人注射，其中有5名學生感到不適，1人送醫，校方表示，目前接獲大約10位學生將從下午開始請防疫假，送醫治療的學生目前正在觀察中。

彰化縣12至17歲學生符合施打BNT疫苗的學生有6萬1818人，其中同意施打的有5萬9345人，施打率約96％，以田中高中為例，高中部330人有307人注射BNT疫苗，同意施打率也超過9成。

而今天約11點接種完畢後，有一名男學生施打完疫苗後，出現心跳加速、頭暈等症狀，留觀約半小時仍沒有獲得改善，因此校方緊急安排送醫治療，另外還有4名學生也出現心跳加速、喉嚨不舒服、皮膚搔癢等症狀，但情況較輕微目前留在活動中心觀察。

校方強調第一時間都有醫護人員在旁協助，目前所有學生情況都在掌握中，留觀的學生若症狀仍未改善，也會將學生送到醫院治療，後續也會通知家長到場。