中秋過後到過年前是萬里蟹最肥美好吃的時節，因應疫情，新北市漁業處今年輔導在地漁民及水產盤商媒合電商MOMO，並與Mega 50餐廳「望月樓」、台北凱達大飯店合作，聯合推出線上萬里蟹福袋、外帶鱻蟹宴提貨券，讓民眾不論是到產地或是宅在家，都能品嘗到新北萬里蟹。

新北市長侯友宜今出席萬里蟹宣傳活動表示，每到秋季就會有很多愛好吃萬里蟹的朋友，到富基、龜吼、野柳甚至淡水來吃萬里蟹，這段時間剛好碰上防疫期間，餐廳的內用須受到防疫的相關規定，為使萬里蟹能讓更多人享用、買得到，這次特別跟momo電商平台合作銷售。

新北市漁業發展協會理事長吳兩成指出，今年天氣好，每艘捕蟹船都大豐收，產量足夠價格穩定，肉質細膩的三點蟹每斤350元起，花蟹Q彈每斤550元起，石蟳每斤300元起，他並傳授挑蟹技巧，「螃蟹身體跟腳越硬，代表肉質越飽滿。」

漁業處表示，萬里蟹品牌今年首度與知名電商MOMO購物網合作，舉辦線上萬里蟹福袋及北海岸漁產品電商宅配，萬里蟹新鮮熟凍蟹線上預購1799元，每個福袋有12到15隻三點蟹，即日起至30日開放預購，限量1000份，10月中開始陸續出貨。

而北海岸一年一度的「鱻蟹宴」今年也因疫情停辦，漁業處因此與台北凱達大飯店及Mega 50餐廳「望月樓」合作推出「外帶鱻蟹宴」，結合MOMO的電商通路，6人份鱻蟹宴將分別以4600元及10999元的外帶提貨券方式販售，讓更多人能品嘗到萬里蟹鮮美的滋味與隱含的品牌價值，此外，新北還有59家餐廳與萬里蟹合作共同行銷，到餐廳打卡拍照可獲2個萬里蟹口罩。