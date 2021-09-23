「七強聯手，中台灣用實力證明！」為探討中部區域治理各項議題及分享成果，台中市政府23日舉辦「共創新時代．擘劃中台灣」2021區域治理論壇，邀請藍營執政的中部7縣市地方首長、官員參與共享；7縣市長並發表宣言，深化中部區域城市合作、擘劃中台灣共榮的新時代。

國民黨執政的中部7位縣市長組成「中台灣區域治理平台」，包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、嘉義市長黃敏惠等；七縣市首長發表合作宣言，促成中台灣深化合作，區域共榮。

中台灣7位縣市長，參加在台中市參加中台灣區域治理論壇。（陳世宗攝）

市長盧秀燕說，中部區域論壇本來是中彰投苗4縣市，3年前決定擴大從北到新竹縣、南到嘉義市7縣市是共同成立「中台灣治理平台」，3年來7縣市緊密合作互相支援，不管是空汙整治、交通發展區、域經濟合作，甚至防疫方面大家合作無間，發揮更大力量把餅做大。

盧秀燕指出，1個縣市好不夠，一定要7縣市共好，中部好台灣才會好。近3年來，透過今年的論壇展現治理的成果，並今天會議中，許諾未來要更加緊密的合作，把中台灣治理的更好，讓台灣更好，讓中部地區民眾享受到共同治理的成果；感謝7縣市的夥伴，包括7個縣市政府團隊及縣市民的支持及努力。

彰化縣長王惠美說，中台灣平台已達成81項共識共同解決民生問題，治理平台把餅作大共榮共享，7縣市首長讓鄉親有好生活。南投縣長林明溱說，希望台中市未來還是盧市長領導的新時代，爭取捷運延伸到南投縣，台中市與南投越來越進，南投是台中市及彰化縣後花園！

雲林縣長張麗善指出，108年加入平台分享近年來農產品行銷及觀光旅遊、空汙環保都擬定方向，各縣市都有明顯的政績受到鄉親肯定；雲彰明顯例子就是共同治理濁水溪改善揚塵。苗栗縣長徐耀昌說，他與林明溱兩任屆滿即將卸任，日後中台灣有需要的地方，一定盡力。

嘉義市長黃敏惠指出，縣市每位的努力可以見證，中台灣論壇一起來擘畫，不要再口水，如果不能合作、合併都是不重要的！中台灣一起共榮共享中台灣的未來。新竹縣長楊文科強調，中台灣好、台灣就好，中台灣治理在環境保護有很大的成效。

中市府研考會指出，中台灣區域治理平台以中部一日生活圈為合作基礎，將縣市成員由北到南串連新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市，打破行政疆界及組織囿限，建立起有效、彈性且即時的對話平台。近兩年在「空汙環保」、「經濟發展」、「交通建設」、「觀光旅遊」、「農產行銷」、「衛生安全」等六大議題進行資源共享，互補互利。