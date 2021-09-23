57歲英國時尚教主伍道爾(Trinny Woodall)，時常在社群平台上示範穿搭，日前她開直播換裝時，內衣扣不慎噴飛，車頭燈下秒直接見客，讓網友都看傻了眼，但她本人卻面不改色，隨後將影片下架，然而此舉還是掀起熱議。

據英媒《都市報》報導，當天伍道爾身穿紅白色格子的全套內衣褲，已經年過半百的她因為有健身習慣，身形仍十分精實，甚至還有性感馬甲線，直播時伍道爾要脫下綠色毛衣，她一邊解開扣子一邊講解，要換成ZARA的新衣穿搭，然而脫掉衣服的瞬間，內衣的扣子卻突然彈開，她的上圍頓時全遭看光。

伍道爾在直播時不慎走光。(圖/翻攝自YouTube)

伍道爾發現自己走光，立刻默默離開鏡頭，換穿好衣服後才回到網友面前，還表示「喔，只是個奶頭」，事後伍道爾將一刀未剪的畫面留存在IG，想看的人隨時可以點入，引起粉絲不滿，「剪接團隊，請做事，今天早上的影片急需修正」、「妳露點了」、「妳可能會想再後置一下這段影片」。

伍道爾過去也曾發生過走光事件。（圖／翻攝自YouTube）

伍道爾的團隊這才下架這段直播影片，然而這已經不是第一次發生走光事件，2017年她在介紹運動服飾時，因為拉扯背心不慎露出右側胸部，2020年開直播介紹最新科技的LED面膜，男伴薩奇(Charles Saatchi)卻在後方全裸經過，當時不少觀眾都看傻眼。