國民黨主席將於9月25日投票，輿情民調網站《聲量看政治》針對國民黨主席選戰4位候選人的表現聲量進行最終綜合評比，表示孫文學校總校長張亞中和前新北市長朱立倫僅差1.99個百分點，如以網路聲量來看，兩人堪稱進入「殊死戰」。

臉書粉專《聲量看政治》以即時社群聲量與GoogleTrend等三大系統，針對國民黨主席4位候選人的表現聲量，進行最後綜合評比，今（23日）發文指出，根據資料顯示，目前張亞中、朱立倫、江啟臣與卓伯源四人的聲量綜合平均為37.89%、35.9%、22.09%、4.13%。張亞中與朱立倫僅差1.99個百分點，兩人進入最終殊死戰。

國民黨主席選舉最終聲量分析。（圖片摘自聲量看政治臉書）

該粉專分析說，張朱兩人差距僅不到2個百分點，競爭激烈，而江啟臣在張亞中崛起後聲量大幅滑落，卓伯源則變動不大。張亞中從過去的主席選舉陪榜王躍身成為領先者，這一局就看25日選舉最終結果。

該粉專強調，這項統計，分別是以新聞聲量（新聞數、心情按讚數、新聞分享數、新聞評論數、留言數）、即時社群聲量與GoogleTrend搜尋聲量等指標，進行30日與7日的分析後，綜合30日與7日數據得來的結果。