新冠肺炎疫苗陸續到貨開放施打，10月起，新冠肺炎4款疫苗及流感疫苗共5大疫苗齊發將同步進行施打，行政院長蘇貞昌今於行政院院會請中央流行疫情指揮中心、衛生福利部、教育部、各地方政府與各醫療院所，一定要謹慎因應並加強宣導，包含接種場地、人力配置、施打流程及接種前後應注意事項等。

蘇貞昌指出，隨著更多疫苗陸續到貨，本周同時有BNT、莫德納（Moderna）、AZ（AstraZeneca）等3種疫苗同步施打，下周起，高端及流感疫苗也會加入，5大疫苗齊發，儘管國內施打疫苗已有相當經驗、技術也很純熟，但5大疫苗同步大規模開打是前所未有。

因應5大疫苗將同步施打，蘇貞昌指示指揮中心、衛福部、教育部、各地方政府與各醫療院所，一定要做好相關準備，不論是接種場地、人力配置、施打流程及接種前後應注意事項等，需特別謹慎，加強宣導，周延因應。

蘇貞昌說，由於這5款疫苗不論在包裝、使用方法、保存條件都有所不同，請衛福部再強化醫事人員的教育訓練，包含確實核對施打民眾健保卡疫苗資料、民眾所施打疫苗的種類等，以物理的方法防止打錯疫苗或施打劑量錯誤的情形發生。例如在同一場地、同一時段，避免施打兩種以上疫苗；又或者醫事人員在施打疫苗時，須注意BNT疫苗需要食鹽水稀釋才能注射。

針對校園昨日進行疫苗施打情形，蘇貞昌說，目前情況都在掌控之中，請衛福部及教育部持續密切注意，同時也請教育部督導各地方政府、各學校事先做好因應準備，確保在發生突發狀況時，能迅速處置。