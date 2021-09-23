BMC(遠端伺服器管理晶片)股信驊(5274)今(23)日強勁反彈，股價開高走高，強勢大漲約6%，最高衝上2445元，股價超越大立光(3008)，台股股后換人做，目前台股股王為矽力-KY(6415)，換言之，台股股王、股后均為IC設計族群。

隨著全球伺服器市場依舊樂觀，信驊下半年在供應鏈回穩以及去年基期較低價，營收將逐季成長，全年營收成長目標維持在15~20%。在定價方面，信驊預計產品的價格不會受到任何因為成本上升的侵蝕，信驊會將成本加價轉嫁給客戶。

信驊今年初到現在B/B Ratio(訂單出貨比)最少都有二、甚至有到三，訂單狀況真的很好，目前看來，下半年供貨情況將可持續好轉，因此，信驊看旺下半年表現，將一季比一季更好。

展望明年，信驊持續樂觀，目前因為疫苗在全球快速施打，經濟活動陸續恢復，信驊現在已經有拿到明年的訂單、且規模算是大單等級，甚至有客戶在預約明年第四季的單，信驊認為，假設明年沒有缺料，肯定會是高度成長的一年。