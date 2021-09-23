雇主聘僱移工依規定應繳納就業安定費，依規定為2000元至9000元不等，勞動部表示，目前全台約有30萬的聘請移工的單位，有6成的雇主偏愛自行至四大超商繳納就業安定費，提醒雇主若因工作繁忙等因素逾期繳納就業安定費，將加徵滯納金至最高30％，並將移送強制執行。

為便利雇主繳納就業安定費，目前已提供多元的繳費管道，雇主除可持繳款單至4大超商、美廉社、全國農漁會信用部、郵局或台新銀行臨櫃繳費、利用行動支付、ATM轉帳、及全國繳費網線上進行繳費外，也可申請約定金融機構帳戶自動扣繳。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心副主任王志銘表示，目前僅有約4％的雇主透過約定金融機構帳戶方式扣繳就業安定費，雇主不必出門即可自動完成繳費，不怕因故遺漏繳納而遭加徵滯納金；已經申請約定金融機構帳戶自動扣繳且成功扣款繳費的雇主，勞動部也會主動寄發繳納證明。

勞動部說明，若以一般金融機構帳戶申請自動扣繳者，可至發展署網站採線上申辦方式辦理，只要約定帳戶與雇主姓名或公司名稱相符，即可成功申請；若要以郵局帳戶自動扣繳，雇主可攜帶近期繳款通知單影本、郵政儲金簿、印章及身分證，至郵局臨櫃申請，申請成功後，勞動部將於次期就業安定費繳款通知單上提醒雇主預為準備自動扣繳事宜。

王志銘說，就業安定費的應在繳納期限前繳納，如未繳納會有1個月寛限期，寛限期過後將每天加徵1％滯納金、最高至30％為止，必要的時候也會強制處分。