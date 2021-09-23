中部打擊犯罪中心23日宣布，破獲利用美女圖假交友、假投資、真詐騙的詐騙集團，逮補詐欺機房幹部汪男等共9人。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真）

中部打擊犯罪中心23日宣布，破獲利用美女圖假交友、假投資、真詐騙的詐騙集團。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真）

中部打擊犯罪中心23日宣布，破獲利用美女圖假交友、假投資、真詐騙的詐騙集團。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真）

中部打擊犯罪中心23日宣布，破獲利用美女圖假交友，並誘騙被害人至假的投資網站操作。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真）

詐騙集團利用美女圖像，先是假意交朋友，進而誘騙被害人加入投資網站，刑事警察局中部打擊犯罪中心23日宣布偵破該集圖，逮補以22歲汪姓男子為首等7男2女，清查共有65名被害人，被詐騙金額高達2千多萬元，全案訊後依違法刑法詐欺、組織犯罪及洗錢等罪嫌，移請嘉義地檢署偵辦。

中部打擊犯罪中心接獲被害人報案，指其在交友網站結識一名女子，該女子通過LINE與他聊天，待取得他信任後表示，她有在投資賺了不少錢，邀請他也加入一投資群組，該群組有一投顧老師會在群組中與其他成員互動，分享投資某一標的物賺錢訊息，被害人不疑有他，根據指示到某投資網站，根據群組指示操作，並到ATM匯出30萬元後，音訊全無，才知遭詐騙。

中部打擊犯罪中心副大隊長巫建德指出，其實該群組成員都是詐騙集團自己人，還1人分飾多角，藉由分享投資經驗，其他成員附和下，讓被害人陷入圈套，而該投資網站也是詐騙集團建置的假網站，專案小組初步於警政署165反詐騙平台清查已有65名被害人，詐騙金額已高達2千萬餘元，其中有1被害人還遭詐297萬元鉅款。

中部打擊犯罪中心第3隊獲報後與嘉義市警局第一分局科偵隊、台北市警局松山及中山分局、台中市警局清水分局等單位共組專案小組深入調查發現詐欺集團不斷轉換網址及名稱，躲避查緝，利用俊男美女圖，在各類交友平台搭訕被害人，並以投資訊息誘惑被害人，依犯嫌指示以超商儲值代碼或ATM轉帳等方式匯出遭詐款項。

專案小組見時機成熟，於8月11日兵分3路前往新北市新莊地區等搜索，逮捕詐欺機房幹部汪男等共9人（7男2女），查扣電腦主機，螢幕，手機，wifi分享器，監視器主機，人頭卡及教戰手冊等證物。全案詢後依違反刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌移請嘉義地方檢察署偵辦。

刑事警察局呼籲國人，美女、帥哥交友邀請的另一端可能就是詐騙集團，標榜「高投報」、「零風險」、「短期獲利」的投資可能都是假的，民眾物輕易相信，警方將持續查緝詐欺集團，再次呼籲國人如遇有假交友、假投資及假冒檢察官等疑似詐欺情事，請撥打165反詐騙諮詢專線或110求證，避免受騙。