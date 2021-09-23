國內司法心證濫用、不知已傷透多少被害家屬的心，甚至對司法絕望。2013年最高法院設立死刑辯論庭後的首起案件，就引起當時極大爭議以及國人失望。最高院審理矚目的雲林葉姓國中女生遭性侵殺害案，先前已有超過5萬民眾連署呼籲兇嫌林國政應判死，但經過生死辯，合議庭卻認為林因智能偏弱、患有憂鬱症，首開先例未發回更審，而自為改判無期徒刑確定，判決引發極大爭議。

這起慘案發生在民國100年3月13日，家住雲林的葉姓女學生騎腳踏車向同學借書，途中林國政見對方單獨一人，趁機搭訕後，騙少女回家。林先以紗布將對方勒昏後性侵。少女因疼痛驚醒，林唯恐犯行曝光，再以雙手勒頸封喉，致少女舌骨骨折、窒息死亡，棄屍彰化溪州鄉空地低窪處。

當年一審即二審都將林判死，經上訴後，最高法院依新制由審判長黃正興召開死刑辯論庭。林的律師稱，林勒昏少女後性侵，因被害人驚醒，擔心事跡敗露，才另行起意殺人，應分別論處性侵、殺人罪，依數罪罰不該判處極刑。

檢方反駁，林性侵後痛下殺手，殘忍虐殺少女，應論處性侵殺人罪，判處死刑。檢察官結辯時慷慨陳詞，指葉姓少女的養父母痛失愛女，造成無法 彌補傷痛；林犯後對被害人毫無同理心，僅關心與自身利益有關事項 ，觀念偏差、飾詞狡辯，毫無悔悟之心。

但最高法院以精神鑑定報告，認為林智能偏弱，國中輟學後，與女性相處挫敗，致罹患慢性創傷症侯群併發憂鬱症，自制力不足，且道德倫理薄弱及混亂，才會犯下性侵殺人案。

合議庭最後審酌，林國政犯後坦承犯行，一心求死，並表示願到死者墳前上香致歉，並非完全沒有悔意，若經長期監禁，矯正治療後，仍有教化向善的可能，判處無期徒刑定讞。

此案也是最高法院設立生死辯制度後，未發回更審、自行改判免死的首件判決。

林國政逃過死刑後，當年的檢察總長黃世銘認為，最高法院的判決違背法令，提起非常上訴，但是因刑事訴訟法的規定，非常上訴不利益不及於被告，總長請求改判死刑沒有理由，遭最高法院駁回。

葉爸爸當時得知判決痛批「司法已死！」網友們更說：「強姦殺人，這樣不是情節最重大，那還有什麼是情節最重大的！」直批又是「恐龍法官」。

法界也批評，合議庭忽視林性侵少女後，緊勒她的頸部直至舌骨骨折，下手狠毒，手段兇殘，已達人神共憤，卻僅以林患有精神疾病，改判無期徒刑，無法符合人民對法律及正義的期待。

但事後合議庭解釋撤銷二審死刑判決的另一原因，是考量林因一時情緒失控，才殺死被害少女，不是事先謀畫預謀犯案，非兩公約所指稱的犯罪情節最重大之罪，考量林國政仍有教化可能，才改判無期徒刑。