大陸澎湃新聞·23日報導，中國大陸大城市人口「餘額」開始告急了。近日，大陸各地陸續出台2035國土空間總體規畫，透露未來15年人口規畫上限。一線城市北上廣深人口上限分別是2300萬、2500萬、2000萬、1900萬。相比2020年第七次人口普查，分別還剩110萬、12萬、136萬、114萬人的增長空間。相比而言，二線城市的人口天花板設定更高一些，餘額相對充足。

成都2035年人口天花板高達2400萬，蘇州1700萬-1800萬，武漢1660萬，杭州1500萬，剩餘規畫空間均在300萬以上。

作為東北城市的代表，瀋陽2035年人口天花板為1200萬，哈爾濱為1180萬，剩餘空間分別為290萬、179萬。

由於多數城市尚未公布2035年國土空間總體規畫，人口天花板尚不可知，但一個共識是，相比過去10年，多數城市人口規畫增速收縮。

據統計，北上廣深，人口成長最為保守。2010-2020年，北京、上海、廣州、深圳的人口增量分別為228.1萬、182萬、597萬、713萬。

根據規畫，到2035年，北上廣深的人口「餘額」全部不足150萬，與過去10年的人口增長態勢大相徑庭。事實上，人口到了2000萬的超大級別，再保持每年數十萬人的高速增長，可能並不現實，加上人口承載力、資源承載力以及房價等因素，適當收縮人口規畫天花板，並非不能理解。

不過，人口天花板保守化，或將帶動搶人政策的變遷。

有意思的是，向來門檻森嚴的京滬開始主動下場搶人，而一直以搶人著稱的深圳卻開始收緊落戶了。

與北京不同，深圳似乎開始收縮陣線。日前，深圳出台新規，將學歷落戶門檻從大專升級為大學，本科入戶年限從40歲調整為35歲，碩士從45歲調整到40歲。深圳城市面積不到2000平方公里，不及廣州的1／4、成都的1／8，加上教育資源愈發緊張，房價持續高漲，收緊落戶門檻似乎在意料之中。

除了北上廣深外，二線城市裡的杭州、武漢也被質疑人口規畫相對保守，不符合超大特大城市發展定位。當成都將人口天花板上移到2400萬，蘇州也提高到1800萬，而杭州、武漢的人口規畫目標分別為1660萬、1500萬。

先說武漢。由於疫情影響，武漢七普人口資料存在明顯低估，中部人口第一大城之位被鄭州取代。不過，隨著疫情消退，武漢常住人口開始大幅回流，加上準零門檻落戶等正常刺激，武漢人口呈現井噴之勢。

與武漢相比，杭州更為保守。杭州2035年規畫人口僅為1500萬，而2020年人口就已高達1193.6萬，剩餘空間僅為306萬。如今，幾乎所有城市都放開落戶，絕大多數城市都是零門檻，戶籍含金量急速縮水，能吸引人的早已不是戶口，而是經濟、產業等基本面。

東北地區，大城市對人口增長依舊充滿信心。在已公布2035總規的城市裡，瀋陽、哈爾濱分別規畫了1200萬、1180萬的人口天花板，相比目前人口規模，分別還有290萬、179萬的增長空間。

資料顯示，2010年-2020年，東北30多個地市，只有瀋陽、大連、長春3城人口正增長。不僅如此，綏化、齊齊哈爾、白城、通化、伊春、七台河等地的人口減少幅度超過20％，形勢嚴峻。未來，大陸國家中心城市、中日韓自貿區、中俄合作、強化國防能源糧食安全的戰略新定位等，都會為東北振興提供新的助力。