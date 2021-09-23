國民黨主席選舉即將投票，國民黨主席候選人朱立倫（前排中）23日赴立法院拜訪國民黨立委們，尋求支持；朱立倫致詞時強調，他唯一的目標就是要讓國民黨變大、變強、變好、變得更團結。會後，朱立倫和與會的立委們一起喊口號，幫朱加油。（劉宗龍攝）

國民黨主席選舉即將投票，國民黨主席候選人朱立倫（前排中）23日赴立法院拜訪國民黨立委們，尋求支持；朱立倫致詞時強調，他唯一的目標就是要讓國民黨變大、變強、變好、變得更團結。會後，朱立倫和與會的立委們一起喊口號，幫朱加油。（劉宗龍攝）

朱立倫今赴立法院拜訪黨籍立法委員。（張薷攝）

國民黨主席選戰倒數2天，候選人朱立倫今拜訪國民黨立院黨團，現場包含總召費鴻泰、立委林為洲與蔣萬安等共29人出席力挺，會後合體高喊「朱立倫凍蒜」，費鴻泰笑稱，今日出席人數比黨團甲動還多，以後黨團甲動都請朱立倫來號召。

今天到場立委包含黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、副書記長萬美玲、林奕華、鄭麗文、曾銘宗、謝衣鳳、賴士葆、林為洲、李貴敏、楊瓊瓔、吳怡仃、李德維、廖婉汝、張育美、鄭天財、葉毓蘭、林思銘、許淑華、鄭正鈐、溫玉霞、廖國棟、陳超明、魯明哲、陳以信、馬文君、蔣萬安、洪孟楷，共29名立委。

朱立倫指出，今天很開心回娘家，過去他曾經坐在台下質詢，也曾經站在台上被大家拷問，這邊很多老朋友與好同事與他都有交情，而後天就是國民黨主席投票，他相信結果一定是圓滿，大家庭團結在一起，他參選的最大目標就是要讓國民黨更強大。

朱立倫表示，他從立委、桃園縣長、行政院副院長、新北市長、以及副主席、變成黨主席，因大家給他機會歷練，在黨最需要的時候，他必須要站出來，而國民黨要贏，他有決心跟大家一起努力打贏2022，在2024全黨團結無私無我，推薦最強候選人重回執政。

費鴻泰笑稱，國民黨開黨團大會都不會有這麼多委員到場，現在到場人數都比黨團甲動還多，而朱立倫以前在立法院戰力就強，對立院生態也了解，現在的執政黨真的很鴨霸，他希望周六投票日是戰鬥後更團結的日子。賴士葆更喊話，支持朱立倫。

黨內人士分析，黨團絕大多數出席，顯示國民黨極端化危機發酵，多數立委趨於顯性挺朱，穩住中道力量，既是救國民黨，也是自救，民代對於選區民意的敏感度最強，深知走向極端個國民黨會是多大的災難 。