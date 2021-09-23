台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案鬧雙包，當地青年組成公民團體「清林散昶」率先發起罷免行動，卻被台北市議員鍾小平團隊搶先通過第一階段連署。「清林散昶」原定今天上午到台北地檢署檢舉，卻因證人不願現身臨時作罷，金色力量黨主席童仲彥則到場呼籲罷免力量應該要整合，否則「小藍告老藍，爽到林昶佐」。

「清林散昶」高毓安今表示，證人夥伴本來要到場，昨天疑似受到質疑跟壓力，臨時無法到場，提供資料供他們檢舉，但因在地鄉親仍有疑慮，仍要站在這裡予以回應，強調罷免行動仍會繼續進行，並擬定更完善的證人保護機制，讓他們暢所欲言，之後會再跟大眾完整報告。

高毓安說，無論是支持鍾小平的罷免團隊，或是他們黃色陣營，大家目標是一致的，都是要淘汰不適任立委，請有心的黑手不要再用離間、反間方式，潑髒水到罷免團體身上，每一份罷免力量，都是珍貴的。

原本支持「清林散昶」的童仲彥今也現身，指鍾小平是「真小人」，但「清林散昶」是偽君子，目前第二階段連署，鍾小平團隊已收集到2萬6000份，因此他手上的連署書會轉去支持鍾小平，讓連署書數量超過3萬份的安全門檻。

童仲彥並說，「清林散昶」在第二階段連署都已經擺爛，不要因為私人恩怨小藍告老藍，然後爽到林昶佐，「跟鍾小平最不好的就是我！」但為了罷免林昶佐的大目標，就是應該整合，「清林散昶」偽君子他挺不下去，他來這邊就是要告訴大家，「金色力量專打假掰」。