葉先生手繪太太的助眠呼吸罩，表示1為安眠藥滴入盒，2為呼吸罩特製的密封邊條，整體為密閉式設計，相當詭異。（當事人提供／袁庭堯高雄傳真）

葉先生表示，太太為了照顧自閉症的兒子（右）壓力甚大，患有失眠及憂鬱症，不料按楊姓醫師囑咐用藥竟猝死。（當事人提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄葉姓退休員警翁姓妻子照顧自閉兒壓力過大導致長期失眠，到橋頭某家診所求診，楊姓醫師開立Isoflurance（愛沙氟倫，吸入式安眠藥）給翁女自行使用，還叮囑「不要用太多」，不料翁女使用後竟猝死家中，高雄地檢署23日依過失致死罪起訴楊男。

葉男與翁女兩人育有3子，結褵30年，兩人最小的兒子25歲但患有自閉症，為此翁女10多年前辭去保險公司襄理職務，為的就是能在家專心照顧孩子，但也因此壓力大到罹患失眠、憂鬱症。

「好好一個漂漂亮亮的人，就這樣走掉了。」葉男難過表示，和太太聚少離多但感情很好，原以為2016年退休就可以享受甜蜜生活，沒想到太太竟然因為就醫用藥猝死。

葉男控訴，太太2019年經友人介紹、9月開始至該診所求醫，每次自費7千多元，因為怕他擔心所以都瞞著他。2019年12月25日晚間，太太獨自在房內使用助眠藥物搭配特製密閉呼吸罩，竟不明原因猝死。隔天早上兒子叫太太叫不醒，發現時太太已肢體發紫、氣絕身亡。

楊男當時對翁女說「可以給妳，那不能吸太多，最好不要用太多…」，翁女猝死後，楊男也到靈堂下跪致歉，表示「因為要出國，所以藥給了多一點」。葉男強調，該藥氣味相當強烈，自己都聞不下去，打去診所質問還被掛電話。他認為醫師沒有盡到醫囑責任、提醒用藥風險及正確方式，也質疑藥品是否合法。

翁女經法醫驗屍，證實為吸入Isoflurance又同時使用其他藥物，被吸入器面罩阻塞呼吸，多重藥物中毒及窒息死亡。

檢方認為，Isoflurance藥品許可證上載明適應症為「吸入性全身麻醉」，根本非楊男所指安眠、止痛的效用，且應在麻醉儀器齊全的環境下，由熟悉藥品藥理學、受過訓練且有經驗的人員使用，交由患者回家自行使用已違反醫療常規，依過失致死罪起訴楊男。