受國內外廢鋼價格齊漲帶動，為反映成本，國內鋼筋廠繼中秋節前調漲每噸200元，節後每噸再漲300元。展望後市，鋼價仍有調升空間，同時，隨夏季限電9月底即將結束，加上第四季傳統施工旺季將來臨，有利鋼筋廠如東和鋼鐵(2006)、豐興(2015) 、威致(2028)、海光(2038)等營運比第三季回溫。

國際廢鋼價格走穩，市場鋼筋買盤也逐步回溫，豐興(2015)本周再度調升原料價格，廢鋼收購價每公噸漲300元，為連續第三周調漲；成品價格也跟漲，鋼筋上漲300元，為連續第二周上漲。

展望後市，隨著第四季鋼需旺季到來，廢鋼缺口逐漸浮現；受航運遞延影響，近來國際廢鋼續漲，國內鋼廠仰賴的進口貨櫃廢鋼價高又缺貨，業者轉向國內廢鋼商加價搶料，填補供料缺口，國內廢鋼價格水漲船高，鋼筋、廢鋼後市仍有齊漲空間。

產業動態方面，夏季限電9月底即將結束，東南亞各國防疫禁令也有望陸續鬆綁，加上第四季傳統旺季來臨，有利鋼筋廠營運同步重啟成長態勢。