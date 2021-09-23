2011年雲林縣發生性侵累犯林國政，性侵國二葉姓少女後棄屍案，犯案手段凶殘。一、二審都判處林國政死刑，但最高法院認為若對林施以長期監禁、矯正，有「教化、遷善」可能，改判無期徒刑定讞。宅神朱學恒曾在2013年判決後，在臉書張貼葉姓少女父母手寫給當時最高法院刑審判長信件，要求大家轉發。朱學恒在2018年又再次轉發此貼文並寫「四年了。性侵累犯林國政逃過死刑，無期徒刑定讞。」

葉姓少女父母手寫給當時最高法院刑九庭黃正興審判長信件，字字出滿為人父母的悲痛以及泣訴司法不公，盡是血淚。(中時資料庫)

2013年6月27日，震驚社會的雲林縣國二少女遭性侵殺害棄屍案，最高法院依強制性交殺人罪判處凶手林國政無期徒刑、褫奪公權終身定讞。最高法院審酌觀護人訪談結果指林國政智能偏弱、道德倫理薄弱及混亂、自制力不足等，且家庭、社會教養功能不彰，另考量他於強制性交後才一時失控殺人，並非預謀，且他犯後坦承犯行，帶警察找棄屍地點，曾一心求死，也曾表示想去死者墳前祭拜。最高法院再三審酌，認為若對林國政施以長期監禁、矯正，有「教化、遷善」可能。

宅神朱學恒2013年在臉書張貼葉姓少女父母手寫給最高法院審判長信件，要大家務必轉出去，讓更多人看見法官的殘酷冷血。「信中是這樣說的，葉爸爸葉媽媽第一次踏入法庭，是為了領養被生母所拋棄的這孩子。他們抱著喜悅又緊張的心情走入了法庭，懷著充滿歡喜與責任離開了法庭。因為他們終於有了疼愛如同親生一般的女兒。而第二次踏入法庭，同樣是為了葉小妹妹。但這次，卻是帶著無限的無奈與悲哀離開法院。因為性侵累犯林國政殺害了他們的愛女，讓他們從此天人永隔。」

朱學恒寫道，信的第二部分最後是這樣寫的：「於此懇求庭上法官，能以同理心感受受害者家屬之心情，以及還給受害者應有之公道。由國家賦予您們崇高職責，發揮您們正義之聲，依國家最高刑法判處其最高之極刑。以昭炯戒！」

朱學恒表示，這兩封信讓所有為人子女，為人父母者，看了無不為之動容。但是，信件的收件者最高法院審判長做了什麼？一般最高法院只做法律審，所以通常認為下級法院有錯，會發回二審更審，因此不會定讞。但審判長竟然選擇極為少見的自為判決，在替強姦殺人累犯林國政找盡理由辯護並且認為其尚有教化之可能性之後，逕自改判無期徒刑，因而讓這個案件定讞！

他痛問，「就算你鐵石心腸沒有被感動，怎麼會反而看了這封痛斷肝腸的信之後，反而決定為林國政這個人渣開脫辯護，讓他逃脫受害者家屬哀哀懇求的正義？！審判長，你怎麼做得出來？你怎麼能夠如此背棄人民信任？！你怎麼能夠如此剝奪、欺壓兩個被奪走愛女性命的老人家？」

朱學恒在2018年重新轉發此信件，寫下「四年了。性侵累犯林國政逃過死刑，無期徒刑定讞。」網友們留言「全民還要忍受這種無能政府 白痴的司法叛決多久?」、「所以司法不會還給我們公道好嗎！可悲被人權綁架的台灣人！」、「對垃圾政府沒辦法」、「法官表示:久了你們這些死老百姓就習慣了」、「難怪私刑越來越多人推崇」、「真正兇殘的是法官！絲毫沒有同理心！」、「給我一本死亡筆記本吧」。