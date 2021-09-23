17歲小帥哥，長久以來都有包莖的困擾，某日早上小便時包皮意外翻起，看到了未曾謀面的龜頭，不到10分鐘，龜頭就開始腫脹疼痛，包皮放不下，且越來越痛。男子像螃蟹般走進診間時，龜頭已呈暗紫紅色，勒在冠狀溝的包皮腫像甜甜圈，且疼痛難觸碰，診斷為包皮嵌塞。

書田診所泌尿科副院長洪峻澤表示，包皮嵌塞發生原因有三個必要條件：1、包皮過長，2、包皮開口窄小，3、翻起包皮露出龜頭後，沒有即時將包皮復位，包皮卡在（勒住）龜頭冠狀溝。門診常見到自慰、性行為、洗澡或小便時翻起包皮、或是小朋友因好奇心翻弄包皮，沒有立即將包皮放下復位，導致翻起的包皮卡在冠狀溝的案例。包皮的開口越窄，包皮翻起的時間越久，越容易造成包皮嵌塞。

書田診所泌尿科副院長洪峻澤表示，包皮嵌塞發生原因有三個必要條件：1、包皮過長，2、包皮開口窄小，3、翻起包皮露出龜頭後，沒有即時將包皮復位。（書田診所提供）

洪峻澤表示，包皮嵌塞通常可以徒手復位，但這名患者包皮開口太窄，嘗試多次未成功，最後在腫脹處塗抹抗生素和潤滑藥膏，並持續擠壓龜頭減少龜頭腫脹，終於把卡住的包皮放下來。1個月後，以包皮槍手術切除過長的包皮，以後就不會再有龜頭包皮炎和包皮嵌塞了。

包皮過長合併包皮開口狹窄，可以是先天或後天的。洪峻澤表示，先天性的就是包莖，包皮過長但開口小，包皮完全翻不起來，龜頭無法露出。除偶爾發生包皮嵌塞，最困擾的是平時的衛生和發炎問題。後天性的，原本只是包皮過長，龜頭可以露出，但因衛生和慢性包皮發炎，導致包皮末端的組織彈性越來越差，翻出龜頭時包皮甚至會皸裂，反覆發炎使包皮開口越來越窄，此階段最容易發生包皮嵌塞。

洪峻澤表示，當發生包皮嵌塞時，龜頭和末端包皮的靜脈血液和淋巴回流被阻斷，因此腫脹且疼痛難忍。若拖太久連動脈血液也無法流入，就會龜頭缺血壞死。如果徒手復位失敗，就要緊急手術切開卡住的窄環，讓包皮復位，恢復龜頭的動脈血液供給和靜脈回流。待組織消腫後再做包皮環切手術或是包皮槍手術切除過多的包皮。包皮嵌塞的當下不要直接做包皮環切手術，因這時包皮腫脹，縫合的傷口易裂開和感染。

若要預防包皮嵌塞，洪峻澤建議保持包皮的清潔和血流順暢。包皮過長的人應該養成習慣，包括每次小便時要翻起包皮，洗澡時也要翻起包皮清洗龜頭和冠狀溝，最重要是排尿和洗澡後，翻起的包皮要擦乾且立即放下復位。一勞永逸的方法則是開刀處理皮包過長和包莖。

目前包皮的切除方式有2種，傳統包皮環切手術及包皮槍（自動包皮切割吻合器）手術。2種手術都局部麻醉即可，手術時間都約20分鐘。洪峻澤提醒民眾，包皮過長如果能輕易地翻出龜頭，只要衛生得宜，可以不開刀，但龜頭被包皮積年累月地包覆，常是慢性龜頭包皮炎狀態，也有包皮嵌塞的風險。包皮嵌塞須緊急治療，有經驗的醫師通常可以徒手復位，若不能復位就需要緊急手術。一旦發生過包皮嵌塞，即使復位成功，仍強烈建議包皮手術的必要性，以免包皮嵌塞再次發生。