一名女網友近日在網路分享爺爺的雙腿照表示，撇除指甲的部分，爺爺的腿十分白皙、光滑，對比之下，自己的腿疤痕相當多，令她慚愧地說「都沒有遺傳到好基因」，沒想到照片曝光後，一票網友卻發現爺爺有水腫狀況，提醒她注意爺爺身體狀況，並直言「可能腎臟有問題」。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，爺爺今年86歲，但歲月並沒有在他的雙腿上留下痕跡，從她分享的照片中發現，爺爺的雙腿十分纖細修長，皮膚也非常光滑，沒有一丁點皺紋或是老人斑，堪比網美的美腿；相形之下，自己的腿不僅短，還有很多疤痕，她忍不住慚愧地說，「這麼好基因到底都到哪裡去了？」

原PO曬出爺爺的美腿照。（圖／翻攝自Dcard）

照片曝光後，網友也相當震驚，紛紛留言，「妳確定是阿公的腿？不是阿嬤嗎？」、「86歲，腿還能這樣真的好看」、「阿公是不是晚上自己都在腿上偷塗保養品？」、「86歲這樣很強」。

不過留言中也有不少人說，「爺爺的腿有水腫跡象」、「有時候老人家腳水腫，可能跟腎臟有關」、「爺爺水腫蠻厲害的，建議檢查一下心臟、腎臟」、「應該要注意一下身體狀況，腳背腫腫的」、「這樣看起來有點水腫，貼心提醒要注意肝腎問題」。