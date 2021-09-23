美國兩黨對於債務上限僵持不下，若無法解決，恐將危及美國，甚至全球金融市場，據外媒報導，美國財長葉倫已尋求華爾街幫助，施壓共和黨解決國債上限問題。專家認為，若不能順利解決，美國債務上限危機恐將在10月或11月引爆，這個殺傷力遠大於恒大債務危機，當然最後結果應可順利解決，但避險情緒短期可能引發美股的修正，以台股與美股高度連動，必須提高戒心。

中秋假期之中，恒大地產債務危機造成全球股災，台股走勢一向以美股馬首是瞻，因而本週三恢復交易呈現補跌，收盤大跌350點，跌幅2.03％，與美股相當。萬寶投顧蔡明彰認為，恒大債務的真正的焦點是陸股，恒大負債2兆人民幣，絕大多數債權人是中國機構及民眾，恒大究竟會不會破產引發全球系統性風險，要先看陸股走勢。

週三上證指數是中秋後第一個交易日，意外收紅，成功守住季線，恒大宣佈支付國內債券利息，是緊張情緒舒緩的原因。

蔡明彰指出，陸股優於預期的走勢向外透露恒大債務危機不會形成系統性風險，並不是2008年雷曼事件的翻版，當年美國房地產泡沫，兩大房貸公司房地美、房利美共負債5兆美元，引爆次貸風暴，立刻牽動債券之王雷曼發行的相關衍生性商品。雷曼為全美第四大投資銀行，投資人遍佈全球，台灣持有雷曼連動債的民眾超過5萬人，總金額新台幣400億元，再加上美國其他投行發行的連動債，波及數10萬人，金額上千億元。

此次台灣金融機構對恒大集團曝險金額僅22億元，較當年雷曼事件的金額微不足道，何況截至目前，恒大尚未違約，因此台股是一次性反映利空。

蔡明彰強調，系統性風險有個關鍵的骨牌效應，當年雷曼破產波及美國其他金融機構陷入危機，全美最大保險集團AIG、金融巨人花旗銀行瀕臨倒閉，靠聯邦政府援助才度過難關。但中國地產龍頭，週二港股的碧桂園、週三陸股的萬科股價已強力反彈，並沒有再受恒大的連累，表示中國房地產不會出現骨牌效應。

相較恒大債務危機，蔡明彰認為，美國債務上限才是危機，美國國會沒有在7月底最後期限提高債務上限，使目前債務達到28.78兆美元，已突破28.4兆美元的上限，財政部緊急措施將在10月結束，屆時沒有更多的資金可使用，將造成聯邦政府機構十年來第三次關閉，並連動債務違約，目前阿富汗問題使拜登總統聲望受挫，共和黨不會輕易放過舉債上限的議題，再進一步打擊拜登政府。

目前眾院雖通過延長債務上限法案，但共和黨將在參院阻撓，蔡明彰表示，美國債務上限危機可能在10月或11月引爆，這個殺傷力遠大於恒大債務危機，當然最後結果應可順利解決，但避險情緒短期可能引發美股的修正，以台股與美股高度連動，必須提高戒心。

蔡明彰指出，近十年美國債務上限危機最大的一次發生在2011年8月，因國會尚未達成提高債務上限的方案，美債違約機率升高，投資人拋售手中的短期國債，三個月美債收益率由7月最低的0.01％，飆升至8月1日的最高0.1％，大漲10倍，引發美股重挫，連帶台股2011年8月從8644點大跌至7741點，大跌900點或跌幅10％。

蔡明彰表示，歷史借鏡，美國債務上限有可能使美股弱勢從9月延至10月，外資持續賣超台股，台股先行指標觀察10年公債收益率，若美國債務上限危機擴大，估計收益率將上漲至1.5～2％，一旦10年期公債收益率上升，台股將壓力沈重，反之收益率沒有突破1.5％，則台股相對安全。